Участники "Встречи свободных людей", которая прошла накануне выборов, вызваны 5 декабря в суд Центрального района Минска

Минск, 27 ноября. Оппозиционный политик Павел Северинец вызван 5 декабря в суд Центрального района Минска, где будет рассматриваться его административное дело. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия", сопредседателем которой является Северинец.

Политика обвиняют в нарушении порядка проведения или организации массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП). Речь идет об акции "Встреча свободных людей", которая состоялась на площади Свободы 16 ноября, накануне выборов в Палату представителей Национального собрания.

5 декабря в суд Центрального района Минска также вызвана общественная активистка Анастасия Гусева, сообщает правозащитный сайт spring96.org. Ее обвиняют в участии в акции 16 ноября.

По сведениям правозащитников, повестки в суд также получили другие участники "Встречи свободных людей", в том числе активист гражданской инициативы "Европейская Беларусь" Леонид Кулаков.



"Встреча свободных людей" была организована гражданской кампанией "Европейская Беларусь" в рамках агитационного пикета кандидата в депутаты от Партии БНФ лидера движения солидарности "Разам" Елены Толстой. После часового митинга в формате "свободного микрофона" около 70 участников акции переместились на площадь Независимости. У входа в Центризбирком участвовавшие в парламентской кампании активисты "Европейской Беларуси" демонстративно сожгли свои удостоверения кандидатов в депутаты.