Лукашенко прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ

Минск, 27 ноября. Александр Лукашенко вечером 27 ноября прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который пройдет в четверг, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

"Вопросы повестки дня сначала будут рассмотрены в узком составе, а затем в формате пленарного заседания с участием глав внешнеполитических ведомств, министерств обороны, секретарей советов безопасности", — отмечается в релизе.

Лукашенко в своем выступлении на саммите "обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности в различных ее сегментах". По итогам сессии Совета коллективной безопасности планируется подписать ряд документов.

"Традиционно на полях саммита глава белорусского государства проведет встречи и переговоры с зарубежными коллегами", — сообщает пресс-служба официального лидера.

Как сообщала пресс-служба ОДКБ, ряд вынесенных на саммит вопросов, в частности о проблемах международной и региональной безопасности и ситуации в зоне ответственности ОДКБ, члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе. Пленарное заседание пройдет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств — членов ОДКБ.

Главы государств планируют принять ряд заявлений, а также план коллективных действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019—2021 годы, предусматривающий тесное взаимодействие в совершенствовании всей системы противодействия террористическим вызовам и угрозам.

Планируется принятие ряда решений СКБ, касающихся внесения изменений в нормативные правовые акты ОДКБ, положение о Совете коллективной безопасности и правила процедуры органов ОДКБ.

На рассмотрение глав государств также будут вынесены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей организации, в частности проект положения о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, проект решения, который предусматривает внесение изменений в положение об операции постоянного действия государств — членов организации по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция "Прокси").

Кроме того, Совет коллективной безопасности рассмотрит бюджет организации на 2020 год.

Всего в повестке заседания СКБ ОДКБ 17 вопросов.