Фигурантам дела профсоюза РЭП Федыничу и Комлику по амнистии сократили на год срок "домашней химии"

Минск, 28 ноября. Прокурор Центрального района Минска уведомил лидера независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича о том, что последний попадает под действие закона об амнистии, принятого к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Аналогичное уведомление от прокурора Фрунзенского района получил и Игорь Комлик, сообщается на сайте РЭП.

"В соответствии с постановлением мне сокращается срок отбывания наказания в виде ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа частично на один год, — пояснил Федынич. — На этой неделе мы подаем жалобу в Верховный суд об отмене абсурдного решения суда Советского района, которое подтвердил Минский городской суд, — такого решения вообще не должно быть. Повторюсь: мы осуждены незаконно. И если Верховный суд не отменит это решение, у нас остается один путь — Комитет по правам человека ООН. Знаю, что Международная организация труда запросила у правительства "дело профсоюзов", все документы: МОТ тоже хочет понять, каким образом руководители профсоюзов (не бизнесмены!) оказались виновны в неуплате налогов и получили от этого какой-то доход".

"И мы, и профсоюз намерены добиваться отмены приговора как незаконного. Тем более что и до начала судебного процесса, и после него на нас распространялась клевета о нас — мы и это не забыли. Другое дело, что мы отдаем приоритет проблемам людей, на свои не хватает времени", — подчеркнул Комлик.

24 августа суд Советского района Минска признал лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика виновными в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 УК) и приговорил к четырем годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа с пятилетним запретом занимать руководящие должности.

Суд признал профсоюзных деятелей виновными в том, что они "использовали лиц, не посвященных в преступный характер действий, для перевозки денег из-за рубежа, которые не регистрировались в департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента". Умышленно искажая данные в бухгалтерском учете, лидеры профсоюза РЭП, как посчитал суд, уклонялись от уплаты налогов.

Суд также постановил взыскать с обвиняемых 47.560 рублей и судебные расходы — 1.400 рублей.

Федынич и Комлик вины не признали.