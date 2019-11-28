"ЗБС "Бацькаўшчына" направило в МИД предложения в госпрограмму "Белорусы в мире" на 2021—2025 годы

Минск, 28 ноября. Международное общественное объединение "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына" направило в Министерство иностранных дел Беларуси предложения в государственную программу "Белорусы в мире" на 2021—2025 годы.

Как сообщает информационный центр "Бацькаўшчыны", к работе над предложениями ЗБС приступило по просьбе МИД после заседания консультативного совета по делам белорусов зарубежья в июле этого года.

Документ основывается на Конституции Республики Беларусь, законе "О белорусах зарубежья", Национальной стратегии устойчивого развития страны на период до 2035 года, Концепции национальной безопасности Беларуси, а также международных договорах и соглашениях Беларуси.

В основу документа положены предложения диаспоры, оглашенные на съездах белорусов мира, а также анализ успешного опыта других унитарных стран в области двустороннего сотрудничества со своими диаспорами.

"Предложения складываются из немалого количества позиций и охватывают широкий спектр приоритетных направлений сотрудничества с диаспорой: от способов определения потенциала белорусов зарубежья и стратегий построения доверия между белорусами зарубежья и белорусским государством до создания устойчивых механизмов привлечения диаспоры к развитию Республики Беларусь", — отмечается в сообщении.

"Реализация предложений предусматривает создание профильных общественных и государственных структур, оказание на постоянной основе организационной и юридической помощи всем заинтересованным в сотрудничестве с каждой стороны. Одни из самых важных пунктов предложений посвящены созданию механизмов финансового участия белорусов зарубежья в государственных и негосударственных проектах белорусских организаций, а также углублению интеллектуального сотрудничества со специалистами — представителями диаспоры", — сообщает информационный центр объединения.

Особое внимание в документе уделяется мерам, направленным на сохранение и углубление национальной идентичности белорусов зарубежья.

Вместе с этим, отмечают в "Бацькаўшчыне", "очевидно, что без прямых замечаний тех, кто непосредственно заинтересован в развитии отношений Беларуси и белорусской диаспоры, эти предложения не могут претендовать на полный охват всех имеющихся проблем".

ЗБС призывает представителей белорусского зарубежья внимательно ознакомиться с текстом документа, размещенного на сайте организации, и направлять замечания по адресу: zbsb.minsk@gmail.com.

2 июля в Минске прошло пятое заседание консультативного совета по делам белорусов зарубежья, в котором приняли участие представители белорусской диаспоры 17 стран, государственных органов и учреждений, депутаты Палаты представителей и руководители профильных общественных объединений.

Выступая на открытии, министр иностранных дел Владимир Макей сообщил, что МИД разработает новую программу сотрудничества государства и белорусов зарубежья. "Хочу сосредоточить ваше внимание на таком важном вопросе нашего заседания, как разработка новой государственной программы по сотрудничеству с диаспорами. Подпрограмма "Белорусы в мире"[государственной программы "Культура Беларуси"], в рамках которой успешно развивалось культурно-гуманитарное сотрудничество с белорусами зарубежья в течение последних лет, истекает в 2020 году", — сказал Макей.

"Новая программа "Белорусы в мире" должна охватывать весь комплекс вопросов взаимодействия с диаспорами, — подчеркнул он. — Я хотел бы, чтобы вы действительно искренне выразили свое мнение о том, какой должна быть будущая программа. Мы постараемся учесть все предложения и сделать так, чтобы мы получили определенные конкретные результаты в рамках реализации этой программы". Макей призвал "не ограничиваться только культурно-гуманитарной деятельностью".