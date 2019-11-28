Лукашенко вновь выступил с инициативами проведения "Хельсинки-2" и принятия декларации о неразмещении ракет в Европе

Минск, 28 ноября. На саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 28 ноября в Бишкеке Александр Лукашенко вновь выступил с миротворческими инициативами, которые Беларусь продвигает в течение последних лет, а также высказался о глобальных угрозах безопасности.

Как сообщает пресс-служба главы государства, он "высказал озабоченность в связи с глобальным политическим и экономическим противостоянием между ведущими мировыми державами", а также отметил факторы, способные "нанести серьезный урон всей существующей системе международной безопасности".

В частности Лукашенко назвал "неоправданным и опасным" прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он напомнил, что ранее Беларусь выступила с предложением "принять многостороннюю политическую Декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе". "Видим в этой инициативе возможность восстановления доверия в регионе", — сказал официальный лидер.

По его словам, остается актуальной инициатива Беларуси "о возобновлении широкого диалога по вопросам международной безопасности". "С учетом горьких уроков истории Беларуси мы также призываем возобновить широкий диалог по вопросам международной безопасности по аналогии с Хельсинкским процессом, направить его на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на общем пространстве в Евро-Атлантике и Евразии", — заявил Лукашенко.

Беларусь, сказал он, готова к более детальному обсуждению этих инициатив в формате ОДКБ, в особенности "на фоне разрушения механизмов контроля над вооружениями", когда фиксируется "поэтапное наращивание военных потенциалов, расширение военной инфраструктуры в Европейском регионе".

Александр Лукашенко и другие высокопоставленные чиновники на протяжении последних лет активно продвигают инициативу провести масштабную встречу лидеров европейских государств, чтобы заново выработать и закрепить принципы обеспечения безопасности в Европе. Белорусские официальные лица называют этот возможный процесс "Хельсинки-2" — по аналогии с процессом подписания летом 1975 года в столице Финляндии Хельсинкских соглашений. Тот документ установил принципы современного обеспечения безопасности в Европе, закрепив политические и территориальные итоги Второй мировой войны. В нем изложены принципы взаимоотношений между государствами, в том числе принципы нерушимости границ; территориальной целостности государств; невмешательства во внутренние дела иных государств и др.

ДРСМД был подписан в 1987 году лидерами США и СССР. В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения Москвой. По мнению Вашингтона, российская сторона нарушила договор, создав ракету 9М729. В России эти обвинения опровергли, выдвинув встречные претензии. В декабре 2018 года США объявили, что выйдут из договора, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению, действие ультиматума истекло 2 февраля. В тот же день госсекретарь США Майкл Помпео заявил о приостановлении участия Соединенных Штатов в ДРСМД. Владимир Путин в свою очередь заявил о приостановке участия России в ДРСМД, назвав этот шаг "зеркальным ответом".

На международной антитеррористической конференции высокого уровня 3 сентября этого года в Минске Александр Лукашенко заявил, что последствия отказа соблюдать требования ДРСМД могут привести к новой войне и призвал страны не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе.