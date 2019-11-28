Беларусь и Швейцария подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Минск, 28 ноября. Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма подписали 28 ноября Министерство спорта и туризма Беларуси и Швейцарское агентство по туризму.

Подписи под документом поставили директор департамента по туризму Андрей Молчан и директор по развивающимся рынкам и специальным проектам Швейцарского агентства по туризму Федерико Соммаруга, сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

Меморандум предусматривает сотрудничество при проведении выставок, конгрессов, ярмарок, днях туризма, семинарах и других мероприятиях, организуемых в двух странах.

Беларусь и Швейцария будут обмениваться информацией в сфере туризма, включая законодательные и иные правовые акты, регулирующие туристическую деятельность, статистические данные по туризму, опытом улучшения качества туристических услуг, а также регулирования работы субъектов туристической деятельности.

Планируется "организовать совместную работу по установлению контактов между учреждениями образования, занимающихся подготовкой профессиональных кадров в сфере туризма".

Стороны договорились оказывать содействие белорусским и швейцарским туроператорам по привлечению туристов на чемпионат мира по хоккею 2020 года в Швейцарии и 2021 года в Беларуси и Латвии.