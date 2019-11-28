Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/11/28/ru_1025373/
Дата распечатки: 28.11.2019 21:06
 
28.11.2019 20:03 Экономика

Совмин утвердил порядок создания и функционирования системы управления госзакупками

Минск, 28 ноября. Положение о порядке функционирования государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками утвердил Совет министров постановлением от 27 ноября № 806.

Как отмечает пресс-служба правительства, основными функциями системы являются: формирование, обработка, анализ, контроль, хранение информации о госзакупках; обеспечение взаимодействия системы с электронными торговыми площадками и торговыми системами товарных бирж, Автоматизированной системой финансовых расчетов Министерства финансов, иными государственными информационными системами, государственными информационными ресурсами; безвозмездное предоставление информации, содержащейся в государственной информационно-аналитической системе, с использованием официального сайта gias.by.

Ведение государственной информационно-аналитической системы и размещение в ней информации осуществляются на русском и (или) белорусском языках. Наименования иностранных юридических лиц (фамилии, собственные имена и отчества (при наличии) физических лиц) могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.

Постановлением определено, что создание, функционирование и доработка государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками обеспечиваются ее владельцем и оператором.

До 1 апреля 2020 года осуществляется доработка государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками ее владельцем и оператором в части обеспечения взаимодействия с Автоматизированной системой финансовых расчетов Министерства финансов, электронными торговыми площадками, торговыми системами товарных бирж в рамках реализации в указанной автоматизированной системе механизма предварительного резервирования бюджетных средств при осуществлении государственных закупок.

БелаПАН.

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