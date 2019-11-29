Власти Беларуси с начала года заимствовали на внешнем рынке около миллиарда долларов

Минск, 29 ноября. Внешний госдолг Беларуси на 1 ноября составил 16,6 млрд долларов США, снизившись с начала года на 0,3 млрд долларов, или на 2%. Вместе с тем за октябрь он вырос на 100 млн долларов, свидетельствуют данные Министерства финансов.

В январе—октябре 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 923 млн долларов США: 601,8 млн — правительство и банки Российской Федерации; 150,5 млн — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 79,3 млн — МБРР; 62,8 млн — Экспортно-импортный банк Китая; 28,6 млн — ЕБРР и Северный инвестиционный банк.

Погашение внешнего государственного долга в январе—октябре 2019 года составило 1 млрд 322,8 млн долларов США: 563,3 млн — правительство Российской Федерации; 414,4 млн — банки Китая; 264,8 млн — ЕФСР; 77,9 млн — МБРР; 1,7 млн — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн — Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний госдолг на 1 ноября составил 8,7 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд рублей, или на 2,5%.

За январь—октябрь 2019 года размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 771,2 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 551,4 млн долларов США и 227,2 млн рублей.

По данным Минфина, в целом государственный долг Беларуси уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 2,7 млрд рублей, или на 5,9%, и составил на 1 ноября года 42,7 млрд рублей.

По отношению к ВВП госдолг составил 33,5%, в том числе внешний госдолг — 26,7%, внутренний — 6,8%.

Министерство финансов ранее определило пороговое значение госдолга, которое не следует превышать, в 45% ВВП. К 2025 году белорусские власти планируют снизить совокупный госдолг до 25% ВВП.

В предстоящие годы значительные платежи Беларуси по госдолгу сохранятся. В 2020 году страна, по данным Минфина, должна направить на обслуживание госдолга 2,8 млрд рублей, на погашение — 6 млрд. При этом около 4,5 млрд рублей (75% суммы погашения) Минфин планирует занять на внешнем и внутреннем рынке для рефинансирования платежей по госдолгу.