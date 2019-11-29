Лукашенко назначил Крутого первым заместителем премьер-министра, Турчина — председателем Миноблисполкома

Минск, 29 ноября. Александр Лукашенко назначил министра экономики Дмитрия Крутого на должность первого заместителя премьер-министра, а занимавшего этот пост Александра Турчина — председателем Минского облисполкома.

О кадровых решениях сообщила 29 ноября пресс-служба президента.

"С вами разговор будет лежать в плоскости корректировки состава правительства, — сказал Лукашенко во время назначений. — Я этого не скрывал: основной этап, конечно, будет после Нового года, когда правительство отчитается о результатах деятельности. И как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал правительство и не только — всю "вертикаль" власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий президент будет работать".

Как заявил Лукашенко, Турчина "пора выводить на самостоятельную работу, чтобы серьезно на него посмотреть и проверить в деле". Такой подход поддержала и глава Администрации президента Наталья Кочанова. "Если Турчин уходит фактически с экономической должности в правительстве, то, думаю, министр экономики мог бы занять ее, — считает официальный лидер. — Заодно мы посоветуемся, кто будет работать министром экономики".

Он пояснил, что руководство Минской области меняется не в связи с кадровыми проблемами: председатель облисполкома Анатолий Исаченко покидает должность по состоянию здоровья. Исаченко "неплохо работал на посту губернатора, поэтому, когда сменит должность, продолжит курировать этот регион".

Лукашенко напомнил, что Турчин уже работал с Минской областью: в 2010—2012 годах возглавлял комитет экономики Минского облисполкома, в 2010—2015 годах занимал должность заместителя председателя облисполкома. "Вы знаете характер Исаченко. Он покладистый человек, вник в экономику области и поможет вам. Он будет уполномоченным президента, ответственным за Минскую область", — сообщил белорусский руководитель.

По его словам, кандидатуру Дмитрия Крутого на правительственный пост в свое время поддерживал сам Турчин. Министр экономики — один из наиболее подготовленных специалистов в правительстве, считает Лукашенко. "Я думаю, вы предложите кандидатуру хорошего министра, который будет патриотом Беларуси, будет достойно вести диалог не только на Востоке, но и на Западе. Дорожные карты [с Россией] пока останутся за ним, будем тут помогать, насколько надо. Опора, поддержка будет нормальной. Нам не надо сейчас менять руководителя нашей группы, тем более немного осталось: буквально несколько дней до окончания этой работы. Потом, если будет нужно и если группы сохранят работу, министр спокойно заместит эту должность", — сказал Лукашенко.

Дмитрий Крутой родился в 1981 году в поселке Белыничи Могилевской области. Женат. Имеет двоих детей. В 2003 году окончил Белорусский государственный технологический университет, в 2010-м — Академию управления при президенте. В 2003 году — инженер кафедры экономики и управления на предприятиях химико-лесного комплекса Белорусского государственного технологического университета. В 2003—2004 годах — аспирант Белорусского государственного технологического университета. В 2004—2006 годах — ведущий, главный экономист сектора организации оплаты труда и ценообразования управления экономики и инвестиций Министерства лесного хозяйства. В 2006—2010 годах — заместитель начальника управления лесного комплекса главного управления агропромышленного и лесного комплексов Министерства экономики. В 2010—2014 годах — заместитель начальника главного управления агропромышленного и лесного комплексов — начальник управления лесного комплекса Министерства экономики. В 2014—2017 годах — заместитель министра экономики. С января 2017-го по август 2018-го — первый заместитель министра экономики. С 18 августа 2018 года — министр экономики.

Александр Турчин родился в 1975 году в Новогрудке. В 2002 году окончил Белорусский государственный экономический университет, в 2009 году — Академию управления при президенте. В 1997—1998 годах — директор магазина колхоза "Авангард" Новогрудского района. С января по июль 1999 года — государственный налоговый инспектор инспекции государственного налогового комитета по Новогрудскому району. В 1999—2004 годах занимал должность главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Министерства финансов по Новогрудскому району, затем по Гродненской области. С 2004 по 2007 год возглавлял финансовый отдел Кореличского райисполкома Гродненской области. С 2007 по 2010 год был заместителем председателя Кореличского райисполкома. В 2010—2012 годах — председатель комитета экономики Минского облисполкома. В 2010—2015 годах занимал должность заместителя председателя Минского облисполкома. В 2015—2016 годах — помощник президента — главный инспектор по Гомельской области. 2016—2018 годах — руководитель аппарата Совета министров Беларуси. С 18 августа 2018 года — первый заместитель премьер-министра.