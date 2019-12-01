Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Минск, 1 декабря. Беларусь 1 декабря повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление Совета министров (№ 802) было принято 27 ноября.

Согласно документу, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 90,5 доллара за тонну (ранее — 88,3), на прямогонный бензин — 49,7 доллара за тонну (ранее — 48,5). На товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла экспортная пошлина составит 27,1 доллара за тонну (ранее — 26,4).

Предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 ноября. Тогда они также были повышены.