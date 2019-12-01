Караев: Мне важны не показатели, а отсутствие жалоб на милицию

Минск, 1 декабря. Главным критерием оценки работы милиции являются не статистические показатели, а отсутствие жалоб граждан, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в интервью программе "Контуры" телеканала ОНТ (вышла в эфир 1 декабря).

По словам министра, он встречался с младшим начальствующим составом ГАИ и "предельно просто и ясно" сформулировал задачу: "Абсолютно мне все равно, сколько административно задержанных, абсолютно все равно, каких вы поймали пешеходов, не там перешедших дорогу, — эти цифры меня не волнуют. Меня волнует, первое, отсутствие жалоб на вас, что кто-то из вас вел себя грубо, нетактично, цеплялся к гражданам. Может, говорю, показатель быть такой — количество профилактических бесед, которые вы провели".

Погоня за статистикой, отметил Караев, происходит из-за того, что "начальники хотят, чтобы их подчиненные работали хорошо", но, когда формируют показатели и критерии работы, не задумываются, что подчиненные начнут подстраиваться под это и "думают примерно так: ну хочешь ты столько-то, сейчас мы тебе сделаем и нарисуем".

Сейчас МВД "вместе со всеми службами очень вдумчиво, не быстро" дорабатывает инструкцию, которая введет балльную систему оценки кадров и не будет стимулировать работать по "мелочевке" там, где это не нужно. "Когда я объявил, что будем менять показатели на какую-то балльную систему, в некоторых СМИ была критика: а что, ты теперь забудешь мелочевку? Хочу вот сразу сказать, что в таких подразделениях, как, допустим, уголовный розыск, нет мелочевки. То есть там, где надо отреагировать на заявление гражданина — кража особенно, — нет мелочевки. Надо идти, брать, записывать и пытаться раскрывать. А лучше — раскрывать. А про мелочевку я имел в виду в таких направлениях, как наркоконтроль, чтобы баллы или показатели начислялись тому, кто крупную партию взял, — там уже с весом или с ее стоимостью определимся, — а не несколько наркоманов, которые только сами для себя купили и сами употребляют. Тогда не герой ты, да. Чтобы невыгодно было сотруднику, хоть он много по мелочи и набрал, за этим гоняться", — пояснил Караев.

"И он сам чтобы перенацелился за каким-то одним, но таким значимым, а главное, стопроцентно уличенным, доказанным, полностью собранным материалом дела", — добавил министр.