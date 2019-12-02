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Дата распечатки: 02.12.2019 11:34
 
02.12.2019 10:18 Экономика, Политика, Общество

КГБ завершил расследование уголовного дела, в числе фигурантов которого бывший заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин

Минск, 2 декабря. Следственным управлением КГБ завершено предварительное расследование уголовного дела по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации КГБ, фигурантами дела являются 16 человек, в том числе бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин. Он обвиняется в получении взяток в сумме не менее 190 тыс. долларов США и подстрекательстве к даче взятки.

(Будет дополнено.)

БелаПАН.

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