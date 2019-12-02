КГБ завершил расследование уголовного дела, в числе фигурантов которого бывший заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин (дополнено) 

Минск, 2 декабря. Следственным управлением КГБ завершено предварительное расследование уголовного дела по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации КГБ, фигурантами дела являются 16 человек, в том числе бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин. Он обвиняется в получении взяток на сумму не менее 190 тыс. долларов США и подстрекательстве к даче взятки.

Предъявлены обвинения восьми должностным лицам государственных органов и банковских учреждений и восьми представителям коммерческих структур за совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 и 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Помимо Втюрина, сообщает КГБ, фигурантами уголовного дела являются:

Феликс Касперович — председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" (обвиняется в получении совместно с Андреем Подгорным взяток в общей сумме не менее 868.750 долларов США);

Андрей Подгорный — заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка (обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868.750 долларов США);

Игорь Кудасов — начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка (обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 тыс. долларов США);

Юрий Зданевич — директор РУП "Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь" (обвиняется в получении взяток в общей сумме 82,5 тыс. долларов США);

Алексей Милованов — начальник управления информационной безопасности департамента безопасности ОАО "АСБ "Беларусбанк" (обвиняется в получении взятки в сумме 27 тыс. долларов США);

Сергей Сиводедов — генеральный директор РУП "Белтелеком" (обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 тыс. долларов США и 15 тыс. евро);

Юрий Пономарев — исполнительный директор ОАО "Банк БелВЭБ" (обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 тыс. долларов США, а также выгоды имущественного характера на сумму 1.000 фунтов стерлингов);

Владимир Жилин — фактический руководитель ООО "Мобильный сервис" (Минск) (обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 тыс. 250 долларов США);

Сергей Покрышко — совладелец и один из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" (Минск) (обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 тыс. долларов США);

Михаил Пригара — представитель ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" (Минск) (обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 тыс. долларов США);

Сергей Шарков — гражданин Латвии, совладелец СООО "ДПА" (Минск) (обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 тыс. долларов США);

Александр Бровка — представитель ООО "Мобильный сервис" (Минск) (обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 тыс. долларов США, а также предоставление выгоды имущественного характера на сумму 1.000 фунтов стерлингов);

Виталий Горбачев — представитель компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком", гражданин России (обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тыс. долларов США).

Владимир Казанцев — представитель компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком", гражданин России (обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тыс. долларов США);

Владимир Томченко — директор ООО "ТТ-Связьком" (Минск) (обвиняется в даче взятки в сумме не менее 9 тыс. долларов США).

"Должностными лицами принимались взятки за заключение договоров, предусматривающих, в том числе, модернизацию телекоммуникационного аппаратно-программного комплекса и поставку абонентских приставок со встроенным модулем Wi-Fi; закупку лицензий для телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и защиты информации; закупку оборудования маршрутизации для центральных узлов передачи данных областных филиалов РУП "Белтелеком"; приобретение оборудования беспроводной передачи данных на основе технологии Wi-Fi, расширения головной станции IPTV; поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию программно-технических средств (ПТС) и обучение персонала покупателя; поставку ПТС для покупателя, работы по монтажу и вводу в эксплуатацию ПТС автоматизированной банковской системы "Учетно-операционные работы" и обучение сотрудников; предоставление сублицензиату неисключительного права использования обновлений программного обеспечения, технической поддержки", — говорится в сообщении пресс-службы КГБ.

Всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1 млн 650 тыс. долларов США (в том числе в облигациях), 62 тыс. евро, более 1 кг золота.

После ознакомления обвиняемых с материалами уголовное дело будет передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд, сообщает КГБ.

Информация о задержании Втюрина по подозрению в получении взятки появилась в СМИ и телеграм-каналах 29 апреля текущего года, однако в Комитете госбезопасности на тот момент ее комментировать отказались. 1 мая на Национальном правовом интернет-портале был опубликован указ президента от 24 апреля, согласно которому полковник Андрей Втюрин освобожден от должности заместителя государственного секретаря Совета безопасности "за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего".

3 сентября в Минске перед началом международной конференции по борьбе с терроризмом председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил журналистам, что с вместе с Втюриным было задержано около десяти человек. "Скоро суд. Я думаю, осенью, где-то октябрь-ноябрь. Но сразу, чтобы вы подумали, он не один там. Там где-то порядка десяти человек. Эта вся эпопея дел завершилась с его задержанием. Точнее, после него еще задерживали", — сказал глава КГБ.