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Дата распечатки: 02.12.2019 20:40
 
02.12.2019 19:05 Общество, Безопасность

МВД: Взрывных устройств в Полоцком государственном университете не обнаружено

Минск, 2 декабря. Информация о минировании Полоцкого государственного университета оказалась ложной, сообщила пресс-служба МВД в своем телеграм-канале по итогам обследования корпусов вуза.

2 декабря на "электронную почту правоохранительных органов Витебской области" поступила информация о минировании Полоцкого государственного университета. На место выехали следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, сотрудники МЧС, медики. По результатам проверки Следственный комитет даст правовую оценку ЧП.

9 ноября из-за ложного сообщения о минировании крупных объектов в Минске было эвакуировано 8.200 человек. На электронную почту колл-центра могилевского отделения Белорусской железной дороги (БЖД) поступило сообщение "об опасности на объектах в столице: торговые центры "Замок", "Дана Молл", "Галилео", а также Центральный железнодорожный вокзал".

7 сентября в контакт-центр БЖД также по электронной почте поступило сообщение о минировании ряда объектов, в том числе ОАО "Нафтан", ОАО "Гродно Азот" и минского ТРЦ "Дана Молл".

19 августа из-за ложных сообщений о минировании на объектах столицы было эвакуировано более 10.000 человек. По электронной почте сообщалось о минировании гостиниц "Юбилейная", Garni, Buta, "Виктория", "Олимп", "Беларусь", "Пекин", аэропорта и железнодорожного вокзала. Также сообщения о минировании получили торговые центры Galileo, Dana Mall, "Столица", редакция портала onliner.by, расположенная в бизнес-центре Rubin Plaza, и Белтелерадиокомпания.

По данным Следственного комитета, с начала года возбуждено более 40 уголовных дел по фактам заведомо ложного сообщения об опасности.

Правоохранителям пока не удалось выявить лиц, приславших через интернет ложные сообщения о минировании ряда зданий в стране, сообщил 27 ноября на пресс-конференции в Минске начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления Следственного комитета Сергей Гамко. По его словам, информация, полученная в ходе расследования этих уголовных дел, в частности поступившие электронные сообщения, собрана и проанализирована. "В большинстве случаев все завязано на международном сотрудничестве, — отметил представитель СК. — Соответствующие запросы, просьбы и поручения об оказании правовой помощи направлены. Мы ждем и аккумулируем информацию из ответов на них". Кроме того, сказал он, приняты меры о соединении ряда этих уголовных дел в одно производство.

БелаПАН.

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