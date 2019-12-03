Минфин: Размер госдолга планируется снизить к 2025 году до 25% ВВП

Минск, 3 декабря. На рассмотрении в Минфине находится проект программы управления государственными финансами до 2025 года, которая включает подпрограмму по управлению госдолгом, сообщил 3 декабря в Совете Республики министр финансов Максим Ермолович.

По его словам, документ предусматривает поэтапное снижение уровня госдолга до 25% ВВП к 2025 году. При этом государство не собирается сдерживать рост связанных заимствований.

"Большой объем средств мы обсуждаем по привлечению долгосрочных ресурсов в рамках нашего сотрудничества с международными финансовыми организациями. Эти средства выделяются на комфортных условиях, они будут направляться на создание социальной и экономической инфраструктуры, и мы не хотели бы этот долг сдерживать", — пояснил Ермолович, отвечая на вопросы БелаПАН.

Он обратил внимание, что 3 декабря подписано соглашения с ЕБРР о финансировании дорожной инфраструктуры на 259 млн евро. "Такие кредиты с длинными сроками погашения, с низкими ставками достаточно комфортны для бюджета, позволяют поддерживать высокий уровень расходов на инфраструктуру, расширять сферы использования", — отметил Ермолович.

Что касается несвязанного госдолга, продолжил он, "то политика Минфина проста и просчитываема".

"Ежегодно мы планируем 75% госдолга погашать за счет новых заимствований, а 25% погашать за счет недолговых источников. Решение этой задачи зависит от того, как будет исполняться бюджет", — сказал Ермолович.

По его словам, такой подход будет приводить к постепенному сокращению уровня госдолга.

"Задача стоит достаточно амбициозная — снизить уровень госдолга к ВВП с текущих 36% до 25% к 2025 году. Это сложная задача, ее решение зависит от многих факторов, но как целевой показатель для работы Минфина в области менеджмента госдолга задача вполне понятная, будем ее пытаться решать", — сказал Ермолович, отвечая на вопросы БелаПАН.

По данным Минфина, на 1 ноября госдолг Беларуси (без учета гарантированного) составил 42,7 млрд рублей и сократился на 2,7 млрд рублей по сравнению с началом года.