Лукашенко: Больше той демократии и свободы, в которой проходили выборы в Беларуси, мы не сделаем

Минск, 3 декабря. Выступая 3 декабря в Народной скупщине Сербии, Александр Лукашенко заявил, что хотел бы видеть в белорусском парламенте представителей оппозиции, но за них не проголосовали избиратели.

"Поверьте, больше той демократии и свободы, в которой проходили выборы в Беларуси, мы не сделаем. Мы, наверное, просто не сумеем провести лучше. Мы всячески старались угодить не только нашим спонсорам и болельщикам на Востоке, но и в Евросоюзе. И что в результате? Одни были восхищены итогами выборов, а другие сказали: оппозиция не попала в парламент — беда, значит, плохо, недемократично, значит, опять нет свободы, диктатура. Чепуха полная. Мы никого не давили", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Он заявил, что западные наблюдатели заранее подготовили негативные отчеты о выборах в Беларуси, а потом только подписали их. "Я хотел, чтобы было три-пять-десять оппозиционеров, — добавил он. — Но как их провести, если у оппозиционеров 3,5% голосов? Максимум 4% у двух человек. Как их можно провести в парламент, да еще демократическим путем, как требуют? Их даже за руку нельзя было взять и привести".

По мнению главы государства, беда белорусской оппозиции в том, что она работает только в периоды электоральных кампаний. "Какой народ изберет такую оппозицию? И живет оппозиция на зарубежные гранты: фонды Эберта, Аденауэра, американские фонды. Нигде не работают — в хороших особняках живут, на хороших автомобилях разъезжают. Народ задается вопросом: откуда? Ответа нет", — заметил Лукашенко.

На прошедших парламентских выборах в Беларуси граждане поддержали тех кандидатов, которые трудятся и приносят пользу обществу, уверен глава государства. "В ходе парламентской работы будет видно, кто какую позицию занимает и отстаивает, но я абсолютно убежден, что это преданные своей стране люди и патриоты", — заявил он.

Лукашенко добавил, что западным партнерам не нравится проводимая Беларусью политика, поэтому в свое время США и Евросоюз ввели против страны санкции. Однако со временем они поняли, что это была ошибка, обратил внимание белорусский руководитель. "Они искали повод, чтобы, сохранив лицо, выйти из этой ситуации. И наша позиция по основной повестке международных отношений оказалась для мира приемлемой. Поэтому ситуация резко поменялась, и мы сегодня пытаемся наладить наши отношения с Европейским союзом, выступая категорически против всяких Брекситов и против его распада", — отметил Лукашенко.

По итогам выборов, состоявшихся 17 ноября, в Палату представителей Национального собрания Беларуси не попал ни один представитель оппозиции. Оппоненты власти заявили о массовых фальсификациях.

В представленном 18 ноября отчете миссии БДИПЧ ОБСЕ говорится, что "парламентские выборы прошли в спокойной обстановке, однако не соответствовали стандартам проведения выборов".

Наблюдатели ОБСЕ в очередной раз пришли к выводу, что "законодательная база Беларуси не гарантирует демократические выборы". После прошлых выборов были приняты определенные усилия по изменению избирательного законодательства, но никаких конкретных шагов белорусская власть не сделала.

В свою очередь пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич заявила, что парламентская избирательная кампания в Беларуси стала "упущенной возможностью для проведения выборов в полном соответствии с международными стандартами".

Европарламент заявил, что прошедшие в Беларуси парламентские выборы "вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков, избирательный закон применялся выборочно, чтобы заставить замолчать несогласных".