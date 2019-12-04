Беларусь присоединилась к Группе друзей жертв терроризма

Минск, 4 декабря. Беларусь 3 декабря формально присоединилась к Группе друзей жертв терроризма, сообщила пресс-служба МИД.

С инициативой о присоединении страны к группе выступил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей 26 сентября в нью-йоркской штаб-квартире ООН на брифинге по итогам прошедшей 3—4 сентября Минске международной конференции "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий".

Цель Группы друзей жертв терроризма — содействовать защите их прав, особенно женщин и детей. Группа также будет добиваться "сбалансированного осуществления соответствующих резолюций Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН, касающихся защиты жертв борьбы терроризма". Группа друзей "будет стремиться содействовать в предоставлении слова жертвам терроризма на международной арене и пропагандировать их роль и роль их семей в противодействии и делигитимизации нарративов террористов, в том числе посредством образования", отмечается в релизе.

В группе состоит 33 государства и объединения, в том числе Аргентина, Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, Египет, ЕС, Израиль, Кения, Коста-Рика, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Организация исламского сотрудничества, Польша, Россия, США, Украина. Наблюдатели — Палестина, Контртеррористическое управление ООН и Управление по наркотикам и преступности ООН.