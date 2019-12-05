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Дата распечатки: 05.12.2019 18:43
 
05.12.2019 17:21 Политика, Безопасность, Беларусь — Евросоюз

Министр обороны Беларуси и глава Генштаба ВС Италии обсудили вопросы военного сотрудничества

Минск, 5 декабря. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков 5 декабря в Минске провел переговоры с военной делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Италии генералом Энцо Веччарелли, сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Как отмечается, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.

Со своим итальянским коллегой также встретился начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Олег Белоконев. Переговоры в основном были посвящены совместному выполнению задач по поддержанию международного мира и безопасности.

Итальянская делегация посетила Военную академию Беларуси. Гости ознакомились со структурой и задачами вуза. Отдельное внимание они уделили сформированной на базе Военной академии ИТ-роте.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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Четверг, 05 Декабрь 2019, 18:43
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