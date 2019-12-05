Сегодня Лукашенко встретится с парламентариями двух созывов
Как сообщили БелаПАН в пресс-службе президента, на встречу аккредитован традиционный пул журналистов, прямая теле- и радиотрансляция мероприятия вестись не будет. Информационной компании БелаПАН и ряду других негосударственных СМИ в аккредитации отказано.
С двумя составами Национального собрания Лукашенко встречался и после предыдущих парламентских выборов — 7 октября 2016 года. Тогда теле- и радиотрансляция встречи тоже не велась, репортаж с мероприятия был показан вечером по центральным белорусским телеканалам.
Выборы членов Совета Республики Национального собрания седьмого созыва состоялись 7 ноября, депутатов Палаты представителей — 17 ноября. Из 110 депутатов шестого созыва в новый состав переизбрано 30 человек. Ни один представитель демократической оппозиции в парламент не прошел.
На совещании с активом Минской области 4 декабря Лукашенко положительно оценил новый состав парламента. Он отметил, что граждане "в своем подавляющем большинстве поддержали на выборах предложенные властью кандидатуры". "И мы избрали, я чувствую, неплохой по составу парламент. Не хуже, чем в былые годы. Может быть, лучше", — заявил Лукашенко.
По его словам, представителям власти нужно "слышать людей и отвечать на их чаяния и просьбы". "Они вправе рассчитывать на власть. Власть от народа, как мы говорим. Поэтому я вас очень прошу: помните, что сегодня мы с большими портфелями, а завтра мы будем обычными людьми. Чтобы не было мучительно больно за эти годы перед народом. И чтобы в нас потом палками не бросали за нынешнее отношение к тем людям, которые нас поставили на эти должности. Всех нас — от президента до сидящих здесь государственных служащих", — сказал Лукашенко.
Первые заседания Палаты представителей и Совета Республики седьмого созыва состоятся 6 декабря.