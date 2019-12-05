Лукашенко отвергает возможность вхождения Беларуси в состав России

Минск, 5 декабря. Александр Лукашенко отвергает возможность вхождения Беларуси в состав любого государства, "даже братской России". Об этом он заявил 5 декабря во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики.

"Запомните: я не пацан, который отработал три-четыре-пять лет президентом. Мне хватило вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал я вместе с вами, с народом, создав суверенное, независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда", — заявил Лукашенко. Фрагмент видеозаписи его выступления появился в телеграм-канале "Пул первого", близком к окружению главы государства.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", — дополнил белорусский руководитель.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко также подчеркнул, что никто никогда не подпишет документы, которые принесут Беларуси вред. При этом, по его словам, стороны не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента.

Лукашенко сообщил, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт, а также соглашениями по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии.

В то же время глава государства акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти. "Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем", — сказал официальный лидер.

Ранее планировалось, что дорожные карты углубленной интеграции в рамках Союзного государства Беларуси и России (всего их 31) будут представлены на рассмотрение лидеров двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина к 1 декабря, чтобы подписать их через неделю, в 20-ю годовщину договора о создании Союзного государства. В ноябре Сергей Румас заявил, что документы не будут подписаны без учета белорусских интересов. 17 ноября Александр Лукашенко во время голосования на парламентских выборах выразил возмущение потерями, которые несет экономика страны из-за новых условий, выдвигаемых Россией. "Извините, на хрена нужен кому такой союз?" — сказал официальный лидер.

6 декабря в Сочи состоится встреча премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева. Ожидается, что они обсудят ход согласования дорожных карт углубленной интеграции.

Путин и Лукашенко планируют провести переговоры в Сочи 7 декабря. Эту информацию подтвердил накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, главной темой встречи станет союзная интеграция двух стран. "Это, прежде всего, дорожные карты по развитию союзнических отношений, крупные инвестиционные проекты, газовые дела", — цитировало Пескова агентство РБК.