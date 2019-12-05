Лукашенко призвал парламент обратить особое внимание на демографическую безопасность и традиционные ценности

Минск, 5 декабря. Новому парламенту следует обратить особое внимание на тему демографической безопасности, заявил Александр Лукашенко 5 декабря на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов.

По его словам, сейчас в Беларуси "пожинают плоды спада рождаемости 1990-х годов, поскольку именно это малочисленное поколение становится родителями".

"Еще один чувствительный вопрос — угроза потери наших традиционных ценностей, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — В условиях стремительно развивающегося мира у молодого поколения на первый план выходят вопросы личностной самореализации в ущерб стремлению создать семью и продолжить род".

"Семья должна стать ориентиром всей социально-экономической политики. Что бы мы ни делали — строили жилье, благоустраивали наши города, развивали образование, медицину, спорт, — в качестве главного потребителя благ и услуг мы должны видеть детей, семью", — подчеркнул Лукашенко.

Он обратил внимание на "странную метаморфозу". В советские годы, заявил Лукашенко, детям приходилось работать — в противном случае их заставляли родители, сейчас же все происходит наоборот. "Наши молодые родители ногу за ногу, на диван, тычут в планшеты, иногда смотрят "ящик". Открывая спортивные объекты при школах, я прошу, чтобы дети тащили ленивых родителей на эти спортивные объекты. И это не только внешнее требование, в этом большой смысл — люди болеть меньше будут, меньше в аптеки будут ходить и стоять в очереди, требуя, чтобы лекарства были подешевле. Увы, вот так переворачивается мир даже в мелочах", — отметил глава государства.

По его мнению, только приняв эти меры, можно сохранить белорусскую самоидентичность и нацию. "Законы, а также деятельность и личный пример людей, которые сегодня являются лидерами мнений, — представители власти, научной и творческой интеллигенции — должны работать на решение всех жизненно важных вопросов. Мы должны вести за собой общество по всем направлениям: от спорта до экономики", — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что всегда будет признателен людям, которые поверили в выбранный государством курс. "Я всегда буду признателен людям, которые поверили в выбранный государством курс, своим добросовестным трудом создали все, что сегодня мы называем достижениями нашей новейшей истории. Самое ценное — сделали это в рекордно короткие по историческим меркам сроки. Мы сохранили и преобразовали лучшие традиции белорусского народа. И на протяжении четверти века демонстрировали приверженность национальным интересам и главным целям государственного развития", — заключил Лукашенко.