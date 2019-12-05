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Дата распечатки: 05.12.2019 15:42
 
05.12.2019 15:02 Политика

Новым главой Администрации президента назначен первый зампредседателя КГБ Игорь Сергеенко

Минск, 5 декабря. Новым главой Администрации президента Беларуси назначен Игорь Сергеенко, его заместителем — Ольга Чуприс, сообщает телеканал ОНТ.

Игорь Сергеенко до этого назначения занимал должность первого заместителя председателя КГБ, Ольга Чуприс работала проректором БГУ по учебной работе и образовательным инновациям.

Наталья Кочанова, возглавлявшая Администрацию президента с декабря 2016 года, будет направлена в Совет Республики Национального собрания по президентской квоте. Занимавший с 2009 года должность заместителя главы президентской администрации Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей седьмого созыва.

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

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