06.12.2019 16:38 Фото
Первое заседание Совета Республики седьмого созыва
6 декабря состоялось первое заседание сессии Совета Республики седьмого созыва.
6 декабря состоялось первое заседание сессии Совета Республики седьмого созыва.
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