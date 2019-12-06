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Дата распечатки: 06.12.2019 17:35
 
06.12.2019 17:23 Видео, Власть

Первое заседание Совета Республики седьмого созыва

6 декабря состоялось первое заседание сессии Совета Республики седьмого созыва.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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