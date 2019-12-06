Румас: В переговорах с Россией по дорожным картам остались 16 несогласованных вопросов

Минск, 6 декабря. В переговорах Беларуси и России по дорожным картам углубленной интеграции остались 16 несогласованных вопросов, сообщил журналистам премьер-министр Сергей Румас 6 декабря в Минске перед началом первой сессии Палаты представителей седьмого созыва.

"На сегодня по всем дорожным картам остались 16 несогласованных вопросов, — сказал он. — Я для себя вижу задачу минимум — это, чтобы мы внесли на рассмотрение глав государств три-четыре вопроса, по которым мы не договорились, а задача максимум — договориться по всем вопросам. Но учитывая, что эти вопросы очень важные, главы государств все равно будут в них погружаться, но было бы правильно, если бы правительства внесли на рассмотрение глав государств согласованные вопросы. Окончательное решение по ним уже примут президенты".

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