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Дата распечатки: 06.12.2019 13:04
 
06.12.2019 11:56 Политика, Общество

Владимир Андрейченко в четвертый раз избран председателем Палаты представителей

Минск, 6 декабря. Депутат Владимир Андрейченко по Докшицкому округу № 22 в четвертый раз избран председателем Палаты представителей Национального собрания.

За кандидатуру Андрейченко на заседании первой сессии нижней палаты парламента 6 декабря проголосовали 109 депутатов, против — один.

Выборы руководителя Палаты представителей прошли на безальтернативной основе. Кандидатуру Андрейченко на этот пост предложил депутат Игорь Марзалюк.

(Будет дополнено.)

 

Захар Щербаков, БелаПАН.

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