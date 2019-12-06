06.12.2019 11:56 Политика, Общество
Владимир Андрейченко в четвертый раз избран председателем Палаты представителей
Минск, 6 декабря. Депутат Владимир Андрейченко по Докшицкому округу № 22 в четвертый раз избран председателем Палаты представителей Национального собрания.
За кандидатуру Андрейченко на заседании первой сессии нижней палаты парламента 6 декабря проголосовали 109 депутатов, против — один.
Выборы руководителя Палаты представителей прошли на безальтернативной основе. Кандидатуру Андрейченко на этот пост предложил депутат Игорь Марзалюк.
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