ФСБ и КГБ пресекли деятельность международной преступной группы, причастной к организации поставок из-за рубежа оружия, боеприпасов и наркотиков

Минск, 6 декабря. Федеральной службой безопасности России совместно с Комитетом государственной безопасности Беларуси пресечена противоправная деятельность международной преступной группы, причастной к организации канала контрабандных поставок из-за рубежа оружия и боеприпасов, а также сбыту наркотических средств, сообщает сайт ФСБ.



Сообщается, в частности, что 5—6 декабря на территории Новгородской и Ленинградской областей при сбыте партии оружия и наркотиков задержаны с поличным организатор криминального бизнеса и шесть активных членов преступной группы.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества (амфетамин и кокаин), 560 тысяч рублей и 17.600 долларов США. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению возможных сообщников задержанных, каналов поступления оружия и наркотиков", — говорится в пресс-релизе.