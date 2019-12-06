Фильм "Лукашенко. Уголовные материалы" блогера Степана Путило признан экстремистским

Минск, 6 декабря. Суд Центрального района Минска признал экстремистским фильм "Лукашенко. Уголовные материалы" блогера Степана Путило (telegram-канал Nexta), сообщила официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова.

"21 ноября 2019 года судом Центрального района г. Минска видеоматериалы, о которых речь в статье, признаны экстремистскими", — написала Ляскова в "Фейсбуке" и сделала ссылку на сообщение ресурса nn.by.

6 декабря nn.by опубликовала сообщение telegram-канала Harbatsevich, который ведет журналист Артем Гарбацевич. Он, в частности, написал, что "на следующей неделе появится официальное решение о том, что фильм Nexta "Лукашенко: уголовные материалы" признан экстремистским — суд уже состоялся, постановление вынесено". По информации журналиста, "инициатором рассмотрения этого вопроса стало МВД".

Фильм "Лукашенко. Уголовные материалы" набрал почти 1,9 млн просмотров на YouTube.