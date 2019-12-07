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Дата распечатки: 07.12.2019 14:49
 
07.12.2019 14:09 Фото

Акция против "углубленной интеграции" в Минске

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7 декабря в центре Минска проходит акция против "углубленной интеграции" с Россией.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Суббота, 07 Декабрь 2019, 14:49
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