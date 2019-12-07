На проспекте Независимости в Минске проходит акция против "углубленной интеграции" с Россией

Минск, 7 декабря. На проспекте Независимости в Минске начинается акция против "углубленной интеграции" с Россией.

Люди выстраиваются вдоль проспекта в живую цепь, держась за руки, на участке от здания цирка до Главпочтамта. Сейчас в акции участвует несколько сотен человек.

Сотрудник милиции возле цирка предупреждает собравшихся, что акция не санкционирована. Проезжающие автомобили массово сигналят.

Выйти людей на проспект, чтобы выразить протест против интеграции с Россией, призвали представители гражданской кампании "Свежий ветер", созданной несколько месяцев назад для защиты государственного суверенитета Беларуси. Они предложили выстроиться в живую цепь.

В свою очередь оппозиционный политик Павел Северинец призвал собраться в полдень на Октябрьской площади.

Переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным запланированы сегодня во второй половине дня в Сочи. Предполагается, что они будут обсуждать некие документы по углублению интеграции в рамках Союзного государства Беларуси и России, суть которых общественности неизвестна. Переговоры приурочены к 20-летию договора о создании Союзного государства (8 декабря).