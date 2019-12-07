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Дата распечатки: 07.12.2019 13:23
 
07.12.2019 12:06 Общество, Политика

Участники акции против "углубленной интеграции" с Россией собрались на Октябрьской площади

Минск, 7 декабря. На Октябрьской площади Минска собралось около 300 человек, выступающих против "углубленной интеграции" с Россией. Люди держат бело-красно-белые флаги. Появились плакаты с надписями "Не саюзнай дзяржаве" и "Это не интеграция — это оккупация".

С 11.30 до 11.45 на участке от здания цирка до Главпочтамта вдоль проспекта Независимости сотни людей выстроились в живую цепь, держась за руки.

Сотрудники милиции предупреждали собравшихся о том, что акция не санкционирована и ее участники могут быть привлечены к административной ответственности.

Выйти людей на проспект, чтобы выразить протест против интеграции с Россией, призвали представители гражданской кампании "Свежий ветер", созданной несколько месяцев назад для защиты государственного суверенитета Беларуси. Они предложили выстроиться в живую цепь.

Оппозиционный политик Павел Северинец призвал собраться в полдень на Октябрьской площади.

Переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным запланированы сегодня во второй половине дня в Сочи. Предполагается, что они подпишут некие документы по углублению интеграции в рамках Союзного государства Беларуси и России, суть которых общественности неизвестна.

Захар Щербаков, Ян Авсеюшкин, БелаПАН.

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