Выступившие на митинге на Октябрьской площади высказались против интеграции с Россией

Минск, 7 декабря. Белорусам посчастливилось быть среди примерно двухсот народов из существующих трех тысяч, которые смогли добиться независимости, заявил писатель Владимир Орлов, выступая 7 декабря на Октябрьской площади в Минске на несанкционированном митинге против интеграции с Россией.



"Это наивысшая ценность, — подчеркнул Орлов. — Нам долго говорили, что мы не можем сформировать национальную идею. Но вот она — это пароль повстанцев Калиновского: "Каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна". Он отметил, что без восстания Калиновского не было бы Беларуси ни в 1918, ни в 1991 году. "Мы не отдадим своей независимости. Каждый должен быть готов защитить ее любыми способами", — сказал Орлов.



Экс-кандидат в президенты и бывший политзаключенный, поэт Владимир Некляев в свою очередь заявил: "Можно подписывать международные договоренности, можно подписывать союзы, можно подписывать, что угодно, но — с ведома народа, чтобы он знал, что происходит в доме напротив (напротив Октябрьской площади находится Администрация президента. — БелаПАН.)".



"Самое большое преступление — это делать нечто тайком, подписывать пакты Молотова — Риббентропа, чтобы потом в очередной раз окровавить нашу землю, — подчеркнул Некляев. — Если бы не было этой таинственности, не было бы необходимости собираться и требовать не торговать страной. Никто не говорит, что мы не должны дружить с нашими соседями. С литовцами, поляками и с россиянами — безусловно. Но на равных, мы не вассальная страна. Мы никогда не пойдем в услужение".



Художник Алесь Марочкин в своем выступлении отметил: "Мы знаем, в какое время и при каком режиме мы живем. Зная это, мы собрались здесь, чтобы сказать: "Нет российской оккупации!"



Сопредседатель оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова, выступая на митинге, заявила: "Добрый день! Этот день будет по-настоящему добрым, если каждый, кто против интеграции, что-нибудь сделает. Спасибо за мужество, что вы пришли. Вы знаете, что сегодня бороться за независимость и демократию очень сложно. Но если ничего не сделаем, у нас ничего не выйдет. Если мы не покажем белорусским и российским властям, что мы против, у нас ничего не получится". "Человек, которого мы не выбирали, договаривается с другим человеком из агрессивной к соседям страны, чтобы мы стали одним государством. Мы должны сделать все, чтобы власти Беларуси это видели", — добавила Ковалькова.



Во время митинга участники порвали несколько портретов Владимира Путина.



После того как желающие выступили, Павел Северинец призвал всех двинуться на площадь Независимости. Колонна в составе примерно 700 человек направилась на площадь по тротуару вдоль проспекта Независимости. Милиция шествию не препятствует.