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Дата распечатки: 07.12.2019 14:50
 
07.12.2019 14:12 Общество

После короткого митинга на площади Независимости демонстранты отправились на площадь Свободы

Минск, 7 декабря. Павел Северинец открыл стихийный митинг на площади Независимости возле Красного костела, куда от Октябрьской площади дошли около тысячи демонстрантов.

Политик отметил, что за предыдущие 25 лет и ранее, за 70 лет коммунистической власти, "Беларусь завели не просто в яму, а в глубокую шахту". "Чтобы выбраться из нее одних человеческих сил недостаточно — нужно обратиться к Богу", — сказал Северинец и вместе с участниками митинга прочитал молитву "Отче наш". Затем молитву начал читать священник Белорусской автокефальной православной церкви.

После этого Северинец призвал собравшихся "пройтись по улицам старого города" и повел их на площадь Свободы.

Следует отметить, что во время шествия от Октябрьской площади к площади Независимости возле здания КГБ неизвестный человек с криками "Россия! Россия!" начал показывать непристойные жесты, а также цепляться к демонстрантам и людям в штатском. Участники акции передали его сотрудникам милиции.

Захар Щербаков, Ян Авсеюшкин, БелаПАН.

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