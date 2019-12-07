После короткого митинга на площади Независимости демонстранты отправились на площадь Свободы

Минск, 7 декабря. Павел Северинец открыл стихийный митинг на площади Независимости возле Красного костела, куда от Октябрьской площади дошли около тысячи демонстрантов.



Политик отметил, что за предыдущие 25 лет и ранее, за 70 лет коммунистической власти, "Беларусь завели не просто в яму, а в глубокую шахту". "Чтобы выбраться из нее одних человеческих сил недостаточно — нужно обратиться к Богу", — сказал Северинец и вместе с участниками митинга прочитал молитву "Отче наш". Затем молитву начал читать священник Белорусской автокефальной православной церкви.



После этого Северинец призвал собравшихся "пройтись по улицам старого города" и повел их на площадь Свободы.



Следует отметить, что во время шествия от Октябрьской площади к площади Независимости возле здания КГБ неизвестный человек с криками "Россия! Россия!" начал показывать непристойные жесты, а также цепляться к демонстрантам и людям в штатском. Участники акции передали его сотрудникам милиции.