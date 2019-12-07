На площади Свободы прошел стихийный митинг

Минск, 7 декабря. Более 800 человек прошли от площади Независимости по улицам Володарского и Интернациональной до площади Свободы, где состоялся стихийный митинг.

Выступая на нем, оппозиционный политик Павел Северинец призвал освободить политических заключенных, в том числе Юркойтя, Жемчужного, Круткина, Воловика, Аваторова.

"Нас сегодня много, но нужно чтобы завтра, если Путин и Лукашенко будут подписывать карты (дорожные карты по интеграции в различных сферах. — БелаПАН.), нас было больше", — сказал Северинец.

Перед собравшимися также выступил лидер незарегистрированной Белорусской партии свободы Сергей Высоцкий. "Я пришел сюда со своими друзьями с одной целью — предупредить эту власть, что она подошла к красной черте. Когда целый год идут тайные переговоры за спиной белорусского народа, когда тайно решается его судьба, это само по себе преступление. Они могут ломать руки студенткам, но построить эффективную экономику не могут, защитить национальные интересы — не могут. А рецепт очень прост — вернуть белорусам свободу: политическую, экономическую, прежде всего национальную. Ответы — не в Москве, не в Сочи, — сказал Высоцкий. — Власть, по его словам, "обязана искать национальный диалог, национальное единство, национальную консолидацию — тогда будет сила у нации".

Дальнейшие выступления проходили в формате свободного микрофона. Человек, представившийся туристом из российской Казани, который "только сейчас узнал, что здесь происходит", высказал мнение, что белорусам не нужна интеграция с Россией. По его словам, минусов от интеграции для Беларуси будет больше, чем преимуществ.

Выступающие призвали вернуть власть народу, высказались против интеграции с Россией, которая, по их мнению, лишит страну территориальной, экономической и внешнеполитической независимости.

После митинга на площади Свободы люди направились на Октябрьскую площадь.

Число участников уменьшилось до 400.