Противники интеграции с Россией вновь собрались на Октябрьской площади в Минске

Минск, 8 декабря. На Октябрьской площади Минска 8 декабря вновь собрались противники интеграции с Россией. Сейчас там находится около 200 человек. В их числе — оппозиционные политики Павел Северинец, Вячеслав Сивчик, Валентин Троцкий, Дмитрий Кучук.

Идет сбор подписей под обращением к премьер-министру Беларуси Сергею Румасу с требованием ознакомить общественность с содержанием интеграционных документов, которые планируют подписать в декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Некоторые демонстранты держат плакаты с надписями: "Прощай, немытая Россия!", "За Беларусь без Лукашенко", "Путин, иди на...".

Люди держат десятки бело-красно-белых флагов, а также флагов оппозиционных партий и движений, они периодически скандируют: "Незалежнасць!", "Далучайся!", "Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй!", "Жыве Беларусь!".

"Сегодня не только день, когда Лукашенко и Путин собирались подписывать свои соглашения, но и день развала Советского Союза. 8 декабря 1991 года в Вискулях было подписано соглашение о прекращении существования СССР, — напомнил присутствующим Северинец. — Мы знаем, что сегодня Лукашенко и Путин ничего не подписывают, поэтому в каком-то смысле наш протест сработал".

Политик призвал тех участников акции, которые держат флаги, "постараться, чтобы они летали в небе как птицы, чтобы их было видно издалека". "Сегодняшний протест должен вдохновлять", — добавил он.

Сотрудники милиции через мегафон "убедительно просят" собравшихся разойтись, поскольку мероприятие не санкционировано властями.

Накануне в Минске прошли несанкционированные уличные протесты, в которых приняло участие порядка тысячи человек. Утром сотни людей выстроились вдоль проспекта Независимости, на участке от здания цирка до Главпочтамта, в живую цепь, держась за руки. Акция была организована гражданской кампанией "Свежий ветер", созданной несколько месяцев назад для защиты государственного суверенитета Беларуси. Затем на Октябрьской площади начался инициированный Павлом Северинцем митинг, откуда демонстранты прошли по разным площадям в центре города. Северинец призвал людей собраться на следующий день.

Вечером 7 декабря в Сочи состоялись переговоры Лукашенко с Путиным, на которых обсуждался пакет интеграционных документов в развитие Союзного договора Беларуси и России. Переговоры длились пять с половиной часов, однако к журналистам президенты не вышли.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил, что главы государств "плодотворно поработали". "По целому ряду направлений — по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка — достигли очень серьезного прогресса. Даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены". Он также сообщил, что следующая встреча президентов запланирована на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что пакет согласованных документов об "углублении интеграции" Лукашенко и Путин подпишут 8 декабря, в 20-ю годовщину договора о Союзном государстве Беларуси и России.