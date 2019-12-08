Участники демонстрации в Минске передали в посольство России петицию против интеграции

Минск, 8 декабря. Участники демонстрации в Минске передали в посольство России петицию против белорусско-российской интеграции, принятую три часа назад на Октябрьской площади.

К посольству демонстранты шли около двух часов. Колонна численностью более полутысячи человек прошла по проспекту Машерова — мимо бывшего офиса Партии БНФ и магазина Symbal.by, где продается продукция с национальной символикой (хозяин магазина — общественный активист Павел Белоус).

Проезжающие мимо автомобилисты сигналили им в поддержку. Такие машины сотрудники ГАИ снимали на видеокамеры.

Недалеко от посольства РФ произошел инцидент — гаишники остановили автомобиль и начали составлять на водителя протокол за необоснованную подачу звукового сигнала. Митингующие пытались этому помешать.

Подступы к посольству участникам акции преградили около сотни бойцов ОМОНа. Инициатор акции Павел Северинец призвал людей проявлять выдержку и не трогать сотрудников милиции, которые — "тоже белорусы", а затем отправился на переговоры с командиром минского ОМОНа Дмитрием Балабой. Северинец сказал ему, что демонстранты не намерены ничего нарушать, они просто хотят высказать свой мирный протест по поводу интеграции с Россией и передать в посольство соответствующую петицию.

Балаба пообещал позвать представителя посольства к демонстрантам, но дипломаты к людям не вышли. Петицию у Северинца принял дежурный — старший лейтенант милиции, который пообещал передать ее в посольство.

"Таким образом мы показали, что не сдадим страну", — заявил демонстрантам Вячеслав Сивчик.

После передачи петиции некоторые участники стали расходиться, но часть людей — примерно 600 человек — последовала за Северинцем обратно в центр города.