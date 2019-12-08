В Минске прошла очередная акция против интеграции с Россией

Минск, 8 декабря. Более 600 человек приняли участие в уличных мероприятиях, которые прошли в центре Минска 8 декабря.

Инициатором митинга и шествия выступил оппозиционный политик Павел Северинец, сопредседатель оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия".

С 12.00 до 13.00 на Октябрьской площади прошел несанкционированный митинг, на котором была принята петиция против интеграции с Россией. В ней говорится, что граждане Беларуси выступают категорически против так называемой углубленной интеграции с Российской Федерацией и не собираются признавать договоры и секретные протоколы, подписанные Лукашенко и Путиным "под прикрытием Союзного государства".

Резолюция призывает международное сообщество проявить солидарность с белорусским народом, признать нелегитимными любые соглашения, подписанные Путиным и Лукашенко, и ввести дополнительные санкции в случае их подписания.

"Белорусскому народу нужны не какие-то союзы со страной-агрессором, а возвращение прав и свобод, гарантированных нашей Конституцией, в том числе — право выбирать власть. У белорусского народа хватит сил защитить независимость и добиться возвращения своих прав и свобод", — говорится в резолюции.

Затем участники митинга провели шествие к посольству России и передали петицию милиционеру, который там дежурил. Сотрудники посольства к демонстрантам не вышли.

После передачи петиции Северинец повернул колонну участников акции обратно в центр города.

В 16.30 на Октябрьской площади начался заключительный митинг, в котором приняло участие около 400 человек. Вячеслав Сивчик и Павел Северинец поблагодарили участников акции за мужество и анонсировали следующую акцию 20 декабря — на этот день в Санкт-Петербурге запланирована очередная встреча Лукашенко с Путиным.

Северинец призвал присутствующих вступать в оппозиционные партии и движения. Он также пригласил лидеров оппозиционных структур поучаствовать в организации акции 20 декабря — чтобы она была многотысячной.

В 16.50 Северинец объявил митинг завершенным.

Уличные акции против интеграции с Россией прошли в Минске и 7 декабря. Порядка тысячи человек приняли участие в "живой цепи" вдоль проспекта Независимости, а также в митинге на Октябрьской площади и шествии по центру города. Протесты были организованы гражданской кампанией "Свежий ветер", созданной в защиту суверенитета Беларуси, а также Павлом Северинцем. Последний призвал людей собраться на Октябрьской площади и 8 декабря.

Вечером 7 декабря в Сочи состоялись переговоры Лукашенко с Путиным, на которых обсуждался пакет интеграционных документов в развитие Союзного договора Беларуси и России. Переговоры длились пять с половиной часов, однако к журналистам президенты не вышли.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил, что главы государств "плодотворно поработали" и достигли "серьезного сближения по целому ряду направлений". Он сообщил, что следующая встреча президентов запланирована на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что пакет согласованных документов об "углублении интеграции" Лукашенко и Путин подпишут 8 декабря, в 20-ю годовщину договора о Союзном государстве Беларуси и России.

Уличные протесты прошли без задержаний. За исключением нескольких незначительных потасовок между демонстрантами и милицией акции прошли спокойно.

В комментарии БелаПАН эксперт аналитического центра "Стратегия" (Минск) Валерий Карбалевич назвал три причины, по которым власти проявили лояльность к митингующим. "Во-первых, оппозиция вела себя не брутально, никуда не ломилась, не прорывалась, даже улицу переходили на зеленый свет. Во-вторых, есть негласная договоренность властей с Западом, что белорусские власти не берут новых политзаключенных, не бьют оппозицию на улицах и даже по возможности стараются не арестовывать, только штрафуют. В-третьих, Лукашенко мог использовать эти акции протеста в аргументах на переговорах с Путиным", — сказал политолог.

"Вполне возможно, что Лукашенко пытается этот аргумент в ходе переговоров использовать: "смотрите, я не могу пойти на уступки по суверенитету Беларуси, потому что народ вон уже на улицах в Минске протестует, а если я пойду на уступки, белорусские националисты поднимут голову, и тогда вообще разрыв всяких отношений с Россией". Думаю, что власти косвенно использовали эту акцию в качестве козырной карты на переговорах с Россией", — отметил Карбалевич.

При этом политолог не исключает, что в дальнейшем власти могут изменить свое отношение к демонстрантам.