09.12.2019 09:41 Фото
Очередная акция против "углубленной интеграции" состоялась в Минске
8 декабря в центре Минска прошла очередная акция против "углубленной интеграции" с Россией.
8 декабря в центре Минска прошла очередная акция против "углубленной интеграции" с Россией.
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