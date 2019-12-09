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Дата распечатки: 09.12.2019 11:02
 
09.12.2019 09:41 Фото

Очередная акция против "углубленной интеграции" состоялась в Минске

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8 декабря в центре Минска прошла очередная акция против "углубленной интеграции" с Россией.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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