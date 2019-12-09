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Дата распечатки: 09.12.2019 11:02
 
09.12.2019 09:37 Видео, Общество

Акция против "углубленной интеграции" в Минске

7 декабря в центре Минска прошла акция против "углубленной интеграции" с Россией.

Видео Татьяны Гаврильчик, БелаПАН.

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Понедельник, 09 Декабрь 2019, 11:02
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