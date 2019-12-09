ЕБРР пересмотрел прогноз по Беларуси в сторону ухудшения

Минск, 9 декабря. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил экономический прогноз по Беларуси. По мнению банка, экономическая ситуация в стране будет зависеть от исхода переговоров с Россией по энергетическим вопросам.

В макроэкономическом обзоре эксперты ЕБРР прогнозируют, что по итогам 2019 года белорусская экономика вырастет на 1,3%, в 2020 году — на 1,2%. По сравнению с предыдущим (майским) прогнозом банк снизил процентные оценки по темпам экономического роста в Беларуси на 0,7% и на 0,6% соответственно.

Экономисты ЕБРР отмечают, что сбои поставок российской нефти в первой половине года негативно отразились на объемах нефтепереработки и на экономической динамике в целом.

"Ожидается, что экономический рост замедлится до 1,3% в 2019 году и до 1,2% в 2020 году. Будущий рост зависит от перспектив Беларуси получить компенсацию за российский налоговый маневр, последствия которого (для белорусской экономики) остаются неясными", — говорится в обзоре ЕБРР.

Следует отметить, что недавно экономический прогноз по Беларуси ухудшил и Всемирный банк. Еще летом ВБ ожидал, что в 2019 году белорусская экономика вырастет на 1,8%, в 2020-м — на 1,3%, в 2021-м — на 1,2%.

Обновленные оценки Всемирного банка, которые были презентованы в конце ноября, более пессимистичные. В новом экономическом прогнозе Всемирного банка говорится, что по итогам 2019 года ВВП Беларуси вырастет на 1%, в 2020-м — на 0,9%, в 2021-м — на 0,5%.

"Наш прогноз в середине года был подготовлен с учетом того, что будет компенсация 50% потерь из-за российского налогового маневра. Пока этой компенсации Беларусь не получила, и наш обновленный прогноз подготовлен с учетом того, что такую компенсацию страна не получит", — прокомментировал обновленный прогноз экономист ВБ Кирилл Гайдук.

Тема выплаты компенсации за налоговый маневр обсуждалась во время переговоров между президентами и правительствами Беларуси и России 7 декабря в Сочи. Заявлений со стороны глав государств по итогам переговоров не последовало, их очередная встреча запланирована на 20 декабря.

Между тем посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил в интервью белорусским телеканалам, что правительства двух стран "по нефти нашли достаточно чувствительную развязку, компенсацию, пусть в неполном объеме".