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Дата распечатки: 09.12.2019 20:13
 
09.12.2019 19:28 Общество

Правительство рассчитывает при поддержке ЮНФПА развивать программу активного долголетия

Минск, 9 декабря. Белорусское правительство рассчитывает развивать программу активного долголетия при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 9 декабря на встрече с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором ЮНФПА Наталией Канем.

По словам Петришенко, которые приводит пресс-служба правительства, в Беларуси, как и в Европе, население стареет. "Нам важно с вашей помощью развивать так называемую программу активного долголетия", — сказал чиновник.

Он напомнил, что в 2016 году страна присоединилась к Конвенции о правах инвалидов и активно реализует мероприятия по социализации людей с инвалидностью. Еще одно направление сотрудничества с ЮНФПА — предотвращение семейного насилия.

Наталия Канем отметила, что Беларусь достигла значительных успехов в сокращении материнской и младенческой смертности и "может быть отличным примером для других стран".

ЮНФПА работает в Беларуси с 1994 года. Сейчас реализуется вторая страновая программа фонда на 2016—2020 годы с бюджетом 3,7 млн долларов.

БелаПАН.

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