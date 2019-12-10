Правозащитники указывают на отсутствие системных изменений в сфере прав человека в Беларуси

Минск, 10 декабря. В 71-ю годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека, которая отмечается 10 декабря, белорусские правозащитники указывают на отсутствие системных изменений в сфере прав человека.

Всеобщая декларация прав человека была принята Генеральной ассамблеей ООН и стала нормой, к достижению которой должны стремиться народы всех стран. Документ провозглашает права личности, гражданские и политические права и свободы — равенство всех перед законом, право каждого на свободу и личную неприкосновенность, свободу совести и другие. Все люди, согласно декларации, имеют равные права вне зависимости от их личностных отличий и разницы в политических системах их стран.

К годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека приурочена церемония награждения победителей Национальной премии белорусских правозащитников, которая состоится сегодня в Минске. Премия вручается в трех номинациях: "Правозащитник года", "Журналист года" и "Правозащитная кампания/инициатива года".

В комментарии БелаПАН председатель закрытого властями правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий отметил, что ситуация с правами человека в 2019 году оставалась "стабильно плохой".



"Год был довольно тревожный, — сказал он. — Мы сталкивались с перманентным нарушением гражданско-политических прав, которые выливались в преследование общественных активистов, журналистов, блогеров. По нашим расчетам, до конца года число наказанных штрафами составит около 250 человек. Мы видим, что власти преследовали общественных активистов, которые принимали участие в публичных акциях, и тех журналистов и блогеров, которые занимались распространением информации. Очевидно, что была скоординированная кампания по их преследованию". "Существенных, комплексных изменений по улучшению ситуации с правами человека не произошло", — подчеркнул Беляцкий.

Он обратил внимание на то, что ноябрьские выборы в Палату представителей белорусские правозащитные организации единодушно оценивают как "несправедливые, непрозрачные, сфальсифицированные". "Итоги этих выборов показали, что люди, которые сейчас находятся у власти, — Лукашенко и его окружение — политическую власть отдавать не собираются, они будут ее удерживать любым способом. Это очень печально, потому что выборы превратились в показушную кампанию, которая совсем не имеет никакого отношения к реальным политическим взглядам белорусских граждан", — сказал Беляцкий.



Правозащитник не исключает, что в 2020 году, когда должны пройти президентские выборы, "уровень преследования активных граждан может быть довольно высоким".

"Тем не менее, я считаю, что нам нельзя опускать руки. У нас есть возможность и для общественных активистов — делать свою работу, и для журналистов — доносить информацию до белорусского общества. Нам нужно продолжать работать с обществом. Белорусские граждане должны проявлять активность в защите своих прав", — убежден Алесь Беляцкий.

Председатель Белорусского Хельсинкского комитета (БХК) Олег Гулак также отмечает отсутствие системных изменений в сфере прав человека, но считает, что "некоторые улучшения все же имели место — они касались не законов, а практики их применения". "Процесс все же потихоньку движется к лучшему. Вопрос в том, насколько нас устраивают эти темпы. Необходимо быстрее, конечно", — добавил он.

Определенные улучшения, пояснил председатель БХК, связаны в первую очередь с геополитикой. "Геополитический расклад такой: нужно с Западом дружить и, как минимум, не переходить определенные "красные флажки", которые для Запада являются критическими, — это политзаключенные, масштабные разгоны и репрессии. Власть в этом году демонстрировала договороспособность и всячески воздерживалась от перехода "красных флажков". И хотя это не является системными изменениями, но все-таки смягчает атмосферу в стране", — сказал Гулак.

Что касается парламентской кампании, то, по словам правозащитника, "с одной стороны, во время самих выборов было смягчение процедур, а с другой — штрафы и осуждения участников после того, как все разъехались и отчеты наблюдателей написаны".

По прогнозам председателя БХК, при проведении президентских выборов в следующем году властям придется нелегко. С одной стороны, нужно будет "сохранить управляемость и продемонстрировать, кто в доме хозяин, а с другой — "красные флажки" останутся". "Поэтому поиск баланс между одним и другим будет определяющим. Если возникнут какие-то критические ситуации, то, очевидно, вопрос безопасности будет важнее", — считает Гулак.

Он также сообщил, что белорусские правозащитники разработали методологию для Индекса прав человека в Беларуси. "Первый отчет выпустим к концу января, затем будем делать это ежегодно. Этот индекс будет измерять динамику ситуации с правами человека в Беларуси. Мы не будем сравнивать Беларусь с другими странами, а сосредоточимся на том, какие ухудшения или улучшения произошли именно в Беларуси за год", — рассказал председатель БХК.