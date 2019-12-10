В Минске назвали лауреатов Национальной премии 2019 года за достижения в сфере прав человека

Минск, 10 декабря. Белорусские правозащитные организации определили лауреатов Национальной премии 2019 года за достижения в сфере прав человека. Торжественная церемония награждения состоялась 10 декабря, в Международный день прав человека, в минском образовательном пространстве "Территория прав".

Лауреатом премии в номинации "Правозащитник года" назван основатель и руководитель Гомельского центра стратегической тяжбы Леонид Судаленко, который много лет занимается помощью в подготовке индивидуальных жалоб в Комитет ООН по правам человека, в том числе приговоренным к смертной казни.

"Сегодня мы, к сожалению, не можем сказать, что в Беларуси все хорошо с правами человека, — отметил правозащитник. — Беларусь остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь, единственной страной, граждане которой лишены права защищать свои права в Европейском суде по правам человека. Но наше дело достойно того, чтобы им заниматься, чтобы защищать права человека. Все вместе мы делаем наш мир немного лучше".

Помимо Судаленко в шорт-лист премии в этой номинации вошли защитник прав ЛГБТК-сообщества и инициатор кампании памяти Михаила Пищевского "Дело Пи_" Андрей Завалей, а также директор правозащитной организации "ТаймАкт" Василий Завадский.

В номинации "Журналист года" победителем стала корреспондент "Радио Свобода" Анна Соусь. Журналистка не смогла приехать на церемонию, за нее награду получила мама. В шорт-лист премии в этой номинации вошли брестский блогер Сергей Петрухин и авторский коллектив спецпроекта tut.by "Если к вам пришли", который представляет собой цикл справочных материалов для тех, кем заинтересовались правоохранительные органы.

В номинации "Правозащитная кампания или инициатива года" лучшей стала кампания против строительства аккумуляторного завода в Бресте. В шорт-лист вошли инициированная Белорусским документационным центром кампания "Вернуть человека", направленная на улучшение условий содержания заключенных и их скорейшую ресоциализацию, а также цикл мероприятий "Футбол для всех" под эгидой правозащитной организации Human Constanta.

Национальная премия за достижения в сфере прав человека была основана в 2008 году организацией "Правозащитный альянс". С 2011 года она является общей для всего белорусского правозащитного сообщества. Организациями — основателями премии выступают Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет, закрытый властями в 2003 году правозащитный центр "Весна", Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, комитет "Солидарность", Центр правовой трансформации, "Правовая инициатива", а также общественная инициатива против беззакония в судах и прокуратуре.