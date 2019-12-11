Давыдько избран председателем парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ

Минск, 11 декабря. Геннадий Давыдько избран председателем постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ. Выборы прошли на безальтернативной основе. За Давыдько проголосовали 105 депутатов, против четыре, один бюллетень признан недействительным.

Кандидатуру Давыдько предложила депутат, бывший министр информации Лилия Ананич. "На протяжении целого ряда лет знаю Геннадия Брониславовича по совместной работе в сфере печати и информации, общественной деятельности и могу охарактеризовать его как авторитетного руководителя, яркую творческую личность, человека с активной гражданской позицией. Он известный артист театра и кино, талантливый журналист, руководитель на разных должностях государственного уровня", — сказала она.

Ананич считает важным, что в Палате представителей четвертого созыва Давыдько занимал должность заместителя председателя именно этой комиссии. "Он ярко проявил себя в общественно-политической жизни страны. Считаю, что многогранный опыт и высокие личностные качества Геннадия Брониславовича Давыдько — коммуникабельность, уважительное отношение к людям, умение сплотить коллектив на решение поставленных задач — позволят Геннадию Брониславовичу эффективно выполнять обязанности председателя постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ", — добавила Ананич.

Давыдько, выступая перед голосованием, поблагодарил Ананич за такую оценку его личности. "Я слушал и сам себя уважал, — сказал он. — С учетом своего предыдущего парламентского опыта хотел бы поделиться с вами, уважаемые коллеги, своими соображениями относительно основных направлений деятельности комиссий. В первую очередь, это, конечно, дальнейшее совершенствование законодательной базы в целях наиболее полного обеспечения реализации основных прав и свобод граждан".

По словам Давыдько, в ближайшие полгода ожидается внесение в Палату представителей проектов законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений, гражданства Республики Беларусь, административной ответственности. "Будет продолжена практика обсуждения законопроекта с привлечением широкого круга заинтересованных лиц, включая представителей общественных организаций, государственных органов, научного и бизнес-сообществ, — сказал он. — Актуальными остаются многие темы, касательные гендерных вопросов, прав человека в профессиональной среде, прав людей с ограниченными возможностями. Есть над чем работать. Второй актуальной задачей является мониторинг действующего законодательства и его правоприменительной практики. Важными инструментами в этой работе должны стать выездные заседания комиссий, организация круглых столов и семинаров, а также системный анализ обращений граждан и юридических лиц".

Еще одним приоритетным направлением работы комиссии, по словам Давыдько, станет "активное участие в развитии конструктивного диалога по вопросам прав человека между Республикой Беларусь и международными организациями в целях изучения наилучшего мирового опыта".

"В случае моего избрания буду делать все, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы комиссия была достойно представлена в Палате представителей, принимала самое активное участие в повседневной парламентской работе и чтобы те законопроекты, которые будут подготовлены комиссией, соответствовали как потребностям, так и ожиданиям наших граждан, служили постоянному развитию нашего общества и государства, служили здравому смыслу, — сказал он. — 71 год назад ГА ООН была принята Всеобщая декларация прав человека. Беларусь стояла у истоков разработки этого основополагающего документа. И сегодня наша страна занимает 50-е место — это очень высокое место — в рейтинге развития человеческого потенциала ПРООН. Уверен, что совместные усилия депутатского корпуса послужат дальнейшему развитию нашего государства на благо белорусского народа".

Депутат Олег Гайдукевич призвал поддержать кандидатуру Давыдько. "Он — один из опытнейших депутатов, человек, который занимал различные должности в сфере информации, — сказал Гайдукевич. — В последние годы мне приходилось очень часто встречаться с Геннадием Брониславовичем, общаться с ним, встречаться на международных площадках за пределами страны, где он еще раз доказал, что это человек, который жестко и последовательно отстаивает национальные интересы страны, умеет работать в команде. Задача председателя комиссии — объединять депутатов с разными взглядами на развитие политической ситуации, с разными взглядами на геополитическую ситуацию, с разными взглядами на решение той или иной проблемы. Как руководитель он это доказал".

Гайдукевич отметил, что комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ предстоит участвовать в решении важных вопросов. "В первую очередь, что бы я хотел отметить, это — информация, информационная война. За последние годы мы стали жить в эпоху, где информация превратилась в страшнейшее оружие, которое может играть как на пользу страны, так и против нее, — сказал он. — На этой неделе, когда шли переговоры глав государств (встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. — БелаПАН.), мы видели, сколько информационного вранья, сколько пропаганды вылилось на уши наших граждан. Самая главная борьба с этим — это правда, это создание собственного информационного контента, поддержка наших журналистов, наших СМИ, чтобы звучала белорусская повестка везде, звучало наше мнение по всем вопросам. Тогда мы сможем защитить наши национальные интересы".

Гайдукевич добавил: "То же самое касается и вопросов прав человека, чтобы во всех этих международных структурах, во всех этих переговорах мы навязывали свою точку зрения. Безусловно, слушая международный опыт, прислушиваясь к тем вопросам, которые нам советуют, мы должны продвигать свои ценности, свои достижения, свою историю. А нам на самом деле есть чем гордиться".

В поддержку Давыдько высказалась и депутат Валентина Ражанец, которая возглавляла эту комиссию в шестом созыве Палаты представителей. По ее мнению, Давыдько обладает "высочайшим уровнем опыта и знаний, жизненной мудростью, четкой гражданской позицией". "Мнение авторитетного автора и ведущего многих проектов белорусского телевидения весомо, значимо и убедительно, — сказала Ражанец. — Возглавить комиссию должен человек не только компетентный, уверенно отстаивающий интересы государства, но и владеющий обстановкой в медийном пространстве. Эти качества Геннадий Брониславович неоднократно подтверждал во время совместной работы на площадках Парламентского собрания Союза Беларуси и России и выездных заседаниях комиссии".