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Дата распечатки: 12.12.2019 09:21
 
12.12.2019 08:39 Политика

Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Днем нейтралитета

Минск, 12 декабря. Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Днем нейтралитета, который отмечается в этой стране 12 декабря.

"Руководствуясь во внешней политике этим принципом, ваша страна демонстрирует пример добрососедства и успешного развития сотрудничества со всеми государствами, – цитирует Лукашенко его пресс-служба. – Поддерживая конструктивные международные инициативы Туркменистана, Беларусь тем самым подтверждает приверженность укреплению дружественных связей между нашими народами".

Глава государства выразил убеждение, что "стратегическое взаимодействие двух стран будет и впредь служить высокой цели обеспечения мира, безопасности и гражданского согласия".

Лукашенко пожелал Бердымухамедову "доброго здоровья и воплощения задуманного, а жителям братского Туркменистана – счастья и процветания".

БелаПАН.

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