МВД Украины: В деле Шеремета трое подозреваемых, заказчиков ищут

Минск, 12 декабря. В деле об убийстве журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета трое подозреваемых, заказчики преступления еще не найдены. Об этом объявлено 12 декабря в Киеве на экстренной пресс-конференции с участием руководителей МВД, генерального прокурора и президента Украины.

Пресс-конференция длилась больше часа и транслировалась крупнейшими местными телеканалами. В ее ходе были представлены часть материалов, собранных за три с половиной года расследования убийства Шеремета, в том числе видео- и аудиозаписи. Как следует из документов, круг подозреваемых был очерчен в том числе благодаря расследованию других громких уголовных дел.

Подозреваемыми названы военнослужащий сил специальных операций вокалист группы Riffmaster Андрей Антоненко, военный медик, хирург в киевской детской больнице "Охматдет" Юлия Кузьменко. Они, по версии следствия, заложили взрывчатку под машину, на которой передвигался Шеремет. Третий подозреваемый — также бывшая военнослужащая Яна Дубарь (вела разведку в районе, где был взорван автомобиль).

Ранее, 24 сентября и 5 октября, были задержаны два бывших добровольца, супруги Владислав и Ирина Грищенко (клички Буча и Пума). О них также шла речь на пресс-конференции.

По словам заместителя главы Национальной полиции Украины — начальника криминальной полиции Евгения Коваля, изначально следствие рассматривало пять версий убийства, в том числе месть за профессиональную деятельность Шеремета в Беларуси и России, однако основной стала попытка дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

По информации Коваля, в ходе следствия было произведено более 800 выемок документов, допрошено более 3.700 человек, отработано более 577 строений и около 4.300 квартир, обработано 80 млн телефонных соединений и 44 тыс. абонентов, просмотрены записи с 221 видеокамеры.

Как отметил глава Нацполиции Игорь Клименко, после убийства прошло почти три с половиной года. "По подобным латентным заказным преступлениям, которые не раскрыты по горячим следам, работать крайне сложно. Поэтому пришлось по крупицам собирать всю информацию, для того чтобы наполнить доказательную базу", — отметил он. Клименко выразил благодарность СМИ за журналистские расследования убийства их коллеги и призвал тех, кто имеет информацию о преступлении, поделиться ею с правоохранительными органами.

Глава Нацполиции заявил, что на определенных этапах следствию "оказывалось системное сопротивление". "У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц будут фигурантами расследования", — сказал Клименко.

Генпрокурор Руслан Рябошапка назвал титанической работу, проделанную полицией и прокурорами. "Мне кажется, в стране очень мало людей верили в то, что такое преступление могло быть раскрыто... Мне кажется, это только первые шаги в раскрытии преступления, поскольку были установлены только лица, которые собственно совершили убийство, и страна должна еще услышать о тех, кто был инициатором или организатором этого ужасного преступления", — заявил Рябошапка.

Приехавший на пресс-конференцию президент Владимир Зеленский напомнил, что для его команды дело Шеремета является одним из приоритетных. Он поблагодарил полицию и Генпрокуратуру за "действительно очень сильную работу". "Вероятные убийцы сегодня были задержаны. Вы сегодня видели очень много ответов, слава богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос: кто заказчик? Я уверен, что на этот вопрос обязательно найдется ответ в следующий раз. Очень хочу верить, что это будет третья и последняя встреча по поводу этого очень громкого дела... Не хочется, чтобы это было "сериалом", — сказал Зеленский.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отверг предположение одной из журналисток о наличии договоренности с Зеленским, что он сохранит свою должность главы ведомства в случае быстрого раскрытия убийства журналиста.

"У нас серьезное дело — убийство Павла Шеремета. Я хочу вам сказать, что в принципе не только я, любой порядочный человек никаких договоренностей "на крови" не делает", — добавил Зеленский. Между тем 10 октября во время пресс-марафона президент заявил: "Если до того срока, до которого мы говорили, не будет результата, то будем менять руководство".

Аваков также отметил, что рассматривается "подверсия" убийства: дестабилизация обстановки в Украине со стороны России. "Шеремет писал книгу вместе с Немцовым (один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов, убитый в центре Москвы 27 февраля 2015 года. — БелаПАН.). Шеремет издавал несколько материалов, которые обличали нынешний режим в соседнем государстве, поэтому это тоже может быть версия, это тоже рассматривается", — сказал министр.