Лукашенко: Проблема оттока кадров из страны слишком раскручивается

Минск, 13 декабря. Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного медицинского университета 13 декабря заявил об отсутствии серьезной проблемы оттока врачебных кадров из страны.

"Уж слишком сейчас раскручивается проблема оттока кадров. Но вы-то не видите, что под этим большая политика. Куда едут в основном? В Польшу и Литву. И сейчас муссируется этот вопрос прежде всего в оппозиционных средствах массовой информации — они в Польше и Литве все сидят. Почему? Чтобы вас привлечь туда. Шенген, единое пространство — из Литвы и Польши врачи рванули в Германию, Францию, Великобританию заработать денег. И там сегодня беда. Вот они и будоражат наше общество, чтобы подтолкнуть вас к выезду", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, в прошлом году из Беларуси уехали около 150 врачей. "Но я министру [здравоохранения Владимиру Каранику] говорю: не переживай. Важно то, что, побывав там и приезжая сюда в отпуск, они быстро вас на место поставят и расскажут, как там надо работать", — отметил глава государства.

"Я вас не агитирую не выезжать — съездите. Небольшое счастье будет у вас там, и немногое потеряет государство", — добавил он.

По данным Минздрава, с начала этого года из Беларуси уехали для работы за рубежом около 200 врачей, приехали обратно — 20. В 2018 году — 158 и 40 соответственно.

По словам Лукашенко, работа за границей "быстро остудила головы некоторых визитеров, которые хотят туда (за границу) поехать и много заработать". "Психологический фактор [срабатывает], что люди там побывали, и вернулись сюда, и говорят нашим: "Ну, давайте, поезжайте, попробуйте". Это их остудило", — сказал он.

Как доложил главе государства министр здравоохранения Владимир Караник, хорошим стимулом для закрепления кадров на местах станет повышение зарплаты: по поручению президента, зарплата врачей должна увеличиться на 20% в 2020 году и в два раза в 2025 году. "Мы немножко народ разбаловали, — ответил на это Лукашенко. — Надо упираться как на Западе, там круглые сутки врач работает. Врач общей практики — он белого света не видит, и никто не отказывается".

В то же время глава государства с сожалением констатировал, что среди белорусских медиков, которые покидают страну, есть высококлассные специалисты. "Вот это более опасно. Но учитывая, что, получив опыт там, вы вернетесь домой (а таких очень много), это благо. Они там научились новым технологиям, которых нет у нас, и вернулись", — добавил он.