Лукашенко: Самое большое достоинство нашей страны — то, что она красивая, синеокая

Минск, 13 декабря. "Самым большим достоинством" Беларуси Александр Лукашенко считает то, что "она — красивая, синеокая". Своим мнением глава государства поделился на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного медицинского университета 13 декабря в Минске.

"Те, кто к нам приезжает, особенно из Западной Европы, всегда поражаются нашей чистоте — в городах, селах, лесах, на озерах, — цитирует официального лидера его пресс-служба. — Не без недостатков, я это не хуже других вижу и этим очень пристально занимаюсь. Чтобы сохранить эту чистоту синеокой, нам надо заниматься охраной окружающего мира, и прежде всего природы".

"Я человек, кредо которого — природа. Как деревенский человек, выросший возле леса, постоянно видевший поля, я люблю природу. Мое кредо — это природа, чистота природы, это деревья, которые я заставляю высаживать всех: начиная от членов правительства и заканчивая студентами и школьниками", — заявил Лукашенко.

Он вспомнил случай, когда во время посещения Гродно обратил внимание на то, что старые районы утопают в зелени, а в новых ее почти нет. "Стыдно смотреть! — возмутился глава государства. — Клеток понаставили, и нигде нет ни одного дерева, уже семь лет микрорайону. Я, конечно, очень разозлился. К осени они все высадили".

По словам Лукашенко, когда он пришел к власти, то "увидел варварское отношение к природе", поэтому в Беларуси была создана инспекция по охране животного и растительного мира. Глава государства также подчеркнул, что держит на особом контроле вопрос использования земель сельскохозяйственного назначения. "Мы должны сберечь то, что нам досталось от наших предков", — заявил Лукашенко.