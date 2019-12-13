Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/12/13/ru_1026938/
Дата распечатки: 13.12.2019 15:46
 
13.12.2019 14:12 Общество

Лукашенко: Самое большое достоинство нашей страны — то, что она красивая, синеокая

Минск, 13 декабря. "Самым большим достоинством" Беларуси Александр Лукашенко считает то, что "она — красивая, синеокая". Своим мнением глава государства поделился на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного медицинского университета 13 декабря в Минске.

"Те, кто к нам приезжает, особенно из Западной Европы, всегда поражаются нашей чистоте — в городах, селах, лесах, на озерах, — цитирует официального лидера его пресс-служба. — Не без недостатков, я это не хуже других вижу и этим очень пристально занимаюсь. Чтобы сохранить эту чистоту синеокой, нам надо заниматься охраной окружающего мира, и прежде всего природы".

"Я человек, кредо которого — природа. Как деревенский человек, выросший возле леса, постоянно видевший поля, я люблю природу. Мое кредо — это природа, чистота природы, это деревья, которые я заставляю высаживать всех: начиная от членов правительства и заканчивая студентами и школьниками", — заявил Лукашенко.

Он вспомнил случай, когда во время посещения Гродно обратил внимание на то, что старые районы утопают в зелени, а в новых ее почти нет. "Стыдно смотреть! — возмутился глава государства. — Клеток понаставили, и нигде нет ни одного дерева, уже семь лет микрорайону. Я, конечно, очень разозлился. К осени они все высадили".

По словам Лукашенко, когда он пришел к власти, то "увидел варварское отношение к природе", поэтому в Беларуси была создана инспекция по охране животного и растительного мира. Глава государства также подчеркнул, что держит на особом контроле вопрос использования земель сельскохозяйственного назначения. "Мы должны сберечь то, что нам досталось от наших предков", — заявил Лукашенко.

Захар Щербаков, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 13 Декабрь 2019, 15:46
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск