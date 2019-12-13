Лукашенко: После докладов министров жить не хочется

Минск, 13 декабря. На встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного медуниверситета 13 декабря Александр Лукашенко сравнил врачебную практику со своей работой.

"Знаю, вам очень тяжело, врач — жестокая профессия. Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то — не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

"Это почти как у меня, — добавил он. — С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру — обратно. Потом ночь не спишь. Поэтому я знаю, что такое профессия врача. Она благородная".

Обращаясь к студентам, Лукашенко отметил, что совсем скоро они дадут клятву врача и приступят к своим непосредственным обязанностям. "Я очень хочу, чтобы ваш медицинский путь был достойным и успешным, чтобы на всем его протяжении не было потеряно самое главное — профессиональный интерес. Вы те, кому доверен самый ценный ресурс страны — здоровье нашего народа. А преподавателям хочу пожелать, чтобы к вам из года в год приходили хорошие студенты. Умные, чистые сердцем, желающие изменить этот мир и спасти каждую человеческую жизнь", — сказал глава государства.

Одна из студенток, сообщает пресс-служба, поинтересовалась, чему бы президент еще хотел научиться в жизни, "ведь его работа требует огромных знаний в различных областях и постоянного самосовершенствования". Лукашенко ответил, что, как президент, он разбирается в различных отраслях (здравоохранении, промышленности, образовании, сфере услуг), но владеет общими знаниями, не так глубоко погружен во все вопросы, как специалисты. "Речь, наверное, идет не о том, чтобы расширить свои познания, а чтобы углубить", — сказал он.

"Иностранный язык, английский, я уже, наверное, изучать не стану: голова забита, уже не влезет туда ничего. Это очень большой недостаток, особенно в современное время, — признал Лукашенко. — Вернуться к музыке… Пусть уже сын младший этим занимается, если надо — сыграет мне на чем-то. Тут я даже углубиться не смогу: попробовал несколько композиций и обнаружил, что вообще не попадаю по клавишам — просто забыл".

В связи с этим Лукашенко посоветовал студентам не бросать свои увлечения, так как вернуться к ним по прошествии долгого времени будет сложно.