Лукашенко: Клановости в белорусской медицине не будет

Минск, 13 декабря. Клановости в белорусской медицине не будет, заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного медицинского университета 13 декабря в Минске, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что его по разным каналам информируют, что в сфере медицины есть засилье и появилась некая семейственность. "Мама, папа — врачи, ребенок — врач. Это хорошо. Но плохо то, когда несколько семей — получается клан. И туда очень трудно проникнуть другим", — подчеркнул он.

"Я уже несколько лет очень успешно разрубаю эту клановость. Я продолжу эту работу. Никаких кланов быть не должно", — добавил Лукашенко.

Также глава государства затронул тему развития в стране медицинского страхования. "Я сторонник того, чтобы развивать страховую медицину. Но сразу нельзя: надо, чтобы люди были к этому готовы", — сказал Лукашенко.

Он пояснил, что сначала надо увеличить доходы граждан в два раза. "Позволит ли это сделать экономика? Поэтому страховая медицина хорошо: сбросил на людей, и будь здоров. Но надо понимать последствия, мы их просчитывали. На этом этапе мы договорились: вот бесплатная, вот платная, вот страховая медицина", — отметил белорусский руководитель.

Глава государства добавил, что постепенно в стране возьмут курс на развитие медицинского страхования. "Но не сразу", — подчеркнул он.